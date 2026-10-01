Llaman diputados a establecer Polos de Desarrollo para el Bienestar en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., 30 de septiembre de 2026.- El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Economía del Gobierno de México a impulsar el establecimiento de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en cada una de las regiones de Guerrero.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de promovente del punto de acuerdo, además de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) consideró que la entidad necesita ampliar las oportunidades de inversión, que a su vez deriven en fuentes de ingreso estables para las familias, espacios para que los jóvenes apliquen su preparación y canales para que los productores transformen y comercialicen sus productos.

Abundó que el turismo constituye una fortaleza fundamental de la economía y, por tanto, debe complementarse con una estrategia de diversificación productiva que fortalezca la industria, la agroindustria y los servicios logísticos, aprovechando las capacidades de cada región.

En ese sentido, reiteró la urgencia de promover oportunidades en las ocho regiones, atendiendo sus características y necesidades, considerando infraestructura, servicios, disponibilidad de suelo, sostenibilidad ambiental y condiciones sociales.

La comisión dictaminadora concluyó que este exhorto es jurídicamente viable y socialmente pertinente, porque su propósito es fortalecer la coordinación institucional para impulsar inversión productiva y trabajo digno en Guerrero.

*Piden atender a plateros de Taxco afectados por precio del insumo*

En la sesión de este miércoles también se exhortó a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco) del Gobierno del Estado para que diseñe e implemente de manera urgente una estrategia integral de apoyo al sector platero del municipio de Taxco de Alarcón, ante el incremento del precio de la plata.

Lo anterior a propuesta de la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM), cuyo punto de acuerdo fue dictaminado también por la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

El exhorto plantea apoyos en materia económica para la adquisición de plata e insumos, mediante compras consolidadas; promoción y comercialización para ampliar la presencia de la artesanía platera en mercados nacionales e internacionales, mediante ferias, exposiciones, plataformas digitales y nuevas oportunidades de venta.

Asimismo, capacitación y asistencia técnica en diseño, valor agregado, administración de costos, calidad y mejora de los procesos productivos, y vinculación interinstitucional, para coordinar esfuerzos con las dependencias federales y estatales competentes, como FONART, Banca de Desarrollo, Secretaría de Cultura estatal y Ayuntamiento de Taxco, para acercar a las personas productoras las herramientas que ofrecen las distintas instituciones.

Las diputadas Araceli Ocampo Manzanares (Morena), Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y el diputado Julián López Galeana intervinieron desde tribuna en torno a este exhorto para que la Sefodeco atienda al sector platero de Taxco afectado por el aumento en el precio internacional del metal.