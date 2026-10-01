Consolidan la UAGro y Nalanda University de la India una alianza estratégica internacional

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Ambas instituciones establecen acuerdos para impulsar proyectos conjuntos de investigación

Acapulco, Gro., a 30 de septiembre de 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y Nalanda University de la India firmaron un Memorándum de Entendimiento que fortalece la cooperación académica y amplía las oportunidades de internacionalización para la comunidad universitaria.

Esta alianza histórica se formalizó mediante un encuentro virtual que reunió a las autoridades de ambas instituciones y diplomáticos de la nación asiática.

La colaboración permitirá consolidar proyectos conjuntos de investigación en beneficio de docentes y estudiantes, abriendo nuevas fronteras de conocimiento para el estado de Guerrero.

Durante el encuentro, la Dra. Leticia Jiménez Zamora, Rectora de la UAGro, destacó la trascendencia de vincular a la institución con espacios educativos globales de alto nivel.

Por su parte, el académico Sachin Chaturvedi, Rector de Nalanda University, señaló el entusiasmo de su comunidad académica por intercambiar saberes y desarrollar proyectos científicos compartidos.

El convenio fue impulsado por el esfuerzo coordinado del Dr. Marco Polo Calderón Arellanes, Director del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) Acapulco, y de la Mtra. Luisa María Cerda Zárate, enlace académico-diplomático. Asimismo, la Dra. América Bautista, Secretaria General de la UAGro, y la Sra. Deepti Ganji, Jefa Adjunta de Misión de la Embajada de la India en México, atestiguaron esta relevante firma.

Con este acuerdo, la UAGro reafirma su compromiso con una educación superior de calidad, abierta al mundo y al servicio de la sociedad, generando un impacto positivo e integral en la formación de los futuros profesionistas e investigadores de la entidad.