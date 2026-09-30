Plantean reforma que abre nuevas vías a la voluntad anticipada

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Chilpancingo, Gro., 29 de septiembre de 2026.- Para reconocer y garantizar el derecho de la ciudadanía a decidir de forma libre, informada y gratuita sobre la atención médica que desea recibir al final de su vida, la diputada Violeta Martínez Pacheco presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Voluntad Anticipada y a la Ley de Salud, ambas del Estado de Guerrero.

Desde tribuna, la legisladora por Morena refirió que aunque Guerrero cuenta con una Ley de Voluntad Anticipada desde hace más de una década, la evolución normativa exige transitar hacia un modelo más accesible e incluyente, en el que la persona no deba esperar a encontrarse en una etapa terminal para expresar sus decisiones.

Destacó que la propuesta incorpora la Declaración Anticipada de Decisiones Médicas, lo que permitirá a cualquier persona mayor de edad, con plena capacidad y sin necesidad de contar previamente con un diagnóstico de enfermedad en etapa terminal, manifestar sus preferencias respecto a los tratamientos que acepta o rechaza en el futuro.

Puntualizó que para eliminar barreras económicas y de distancia, se contempla que dicho trámite pueda formalizarse sin costo en las instituciones públicas de salud, mediante un formato y ante dos testigos, manteniendo además la vía notarial para quien prefiera utilizarla.

La propuesta prevé la creación del Plan Personal de Atención al Final de la Vida y el Registro Estatal de Voluntad y Decisiones Médicas Anticipadas, a cargo de la Secretaría de Salud, garantizando que las decisiones del paciente estén disponibles en su expediente clínico para consulta del personal médico, protegiendo en todo momento la dignidad humana y evitando la obstinación terapéutica.

Igualmente se respeta plenamente el marco normativo federal, sin legalizar la eutanasia ni el suicidio asistido, centrándose exclusivamente en garantizar que la voluntad y la voz de la persona prevalezcan frente al deterioro de la salud.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y emisión del dictamen.

Acuerdo

El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen acciones coordinadas para la identificación y retiro de cableado aéreo e infraestructura en desuso en las vías públicas del estado. A estas acciones, agrega el documento, deberán sumarse las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones que correspondan. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

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