Evelyn Salgado participa en la reunión nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum de seguimiento al programa Vivienda para el Bienestar

Anuncio

Guerrero entre los estados beneficiados con el programa de Vivienda para el Bienestar

Implementan nuevo modelo atención, gestión y resolución de trámites con ventanilla única

Ciudad de México., a 21 de Octubre del 2026.- La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, participó en la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, para dar seguimiento del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante el encuentro con la Presidenta de México, se analizaron mecanismos para agilizar los trámites administrativos, mediante herramientas como un solo trámite y la ventanilla única para proyectos de vivienda social.

Con la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se busca facilitar el acceso de más familias guerrerenses a una vivienda digna.

Este noble programa de vivienda avanza con la construcción un millón de viviendas, 500 mil por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 500 mil por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en todo el territorio nacional.

En la reunión se presentó el modelo de vivienda social, sus características, alcances y condiciones de implementación, así como las facilidades administrativas necesarias.