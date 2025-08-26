“Rutas de la Salud” logran en Guerrero el 99% de abasto de medicamentos en 918 centros de salud y hospitales 

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 26 de Agosto del 2025.- La estrategia “Rutas de la Salud” implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha logrado abastecer de medicamentos a 918 de las 925 Unidades Médicas ubicadas en las siete Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, lo que representa el 99 por ciento de cobertura en la entidad para garantizar una atención médica de calidad a la población guerrerense.

El pasado 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha la estrategia “Rutas de la Salud”, como un modelo de distribución de medicamentos a todos los centros de salud y hospitales de los 23 estados del país incorporados a IMSS-Bienestar, entre ellos el estado de Guerrero, donde se ha delegado con éxito, fortaleciendo los servicios de salud a la población.

La Secretaría de Salud Guerrero (SSG) informó que, en la Jurisdicción Sanitaria 01 Tierra Caliente se entregaron botiquines con 147 claves en las 93 Unidades de Salud, el 100 por ciento de la región; en la Jurisdicción 02 Norte se cubrió el total de 147 Centros de Salud; en la 03 Centro se cubrieron los 168 Centros de Salud; en la 04 Montaña se entregó medicamento en 163 de los 169 Centros de Salud, y están pendientes 6 unidades.

En la Jurisdicción 05 Costa Grande se atendieron 125 de los 126 Centros de Salud y queda pendiente uno; en la 06 Costa Chica se cubrió el total de 129 Unidades Médicas; y en la 07 Acapulco se entregó medicamento en los 93 Centros de Salud

La SSG informó que la Jurisdicción 04 Montaña continúa con pendiente de distribuir a 6 centros de salud que durante los próximos días se estarán atendiendo, al igual que en el Centro de Salud de Nueva Cuadrilla, municipio de Coahuayutla, de la Jurisdicción 05 en la Costa Grande.