Claudia Sheinbaum es una gran presidenta: Javier Saldaña Almazán

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Encabeza el rector un contingente de 5 mil universitarios para respaldar a la mandataria

Chilpancingo, Gro., a 31 de mayo de 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán acudió al acto de celebración del segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Saldaña Almazán encabezó un contingente de 5 mil universitarios que asistieron al zócalo de Chilpancingo, para respaldar a la mandataria federal durante la transmisión de su segundo informe de gobierno.

En el evento, Saldaña Almazán acompañó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, sumándose a su convocatoria para recordar el triunfo electoral de la primera presidenta de México.

Saldaña Almazán definió a la mandataria federal como una líder visionaria, de resultados, que trabaja con entrega y pasión por el pueblo.

“Hoy, la Universidad Autónoma de Guerrero refrendó su apoyo y convicción, más de 5 mil universitarios nos dimos cita para acompañar a nuestra Gobernadora, Mtra. Evelyn Salgado Pineda, en un acto que simboliza el compromiso y la transparencia del Gobierno de México”, expresó Saldaña Almazán.