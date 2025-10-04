Activa Evelyn Salgado protocolos ante lluvias intensas en Guerrero

Anuncio

Llama a la población extremar precauciones; Protección Civil dispone 582 refugios temporales

Pone Gobierno de Guerrero candados contra la desinformación en comunicados oficiales

Chilpancingo, Gro., a 03 de Octubre del 2025.– La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó la presencia de lluvias intensas en Guerrero para los próximos días y dio a conocer que se encuentran activados los protocolos preventivos para atender cualquier eventualidad, principalmente en las zonas costeras.

La mandataria estatal comentó que se mantiene un monitoreo permanente del sistema de baja presión frente a las costas de Guerrero, el cual se extiende al norte del Océano Pacífico y generará precipitaciones en la entidad.

El meteorólogo Fermín Damián Adame detalló que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias superiores a los 75 milímetros, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, lo que originará mareas de tormentas, por lo que recomendó restringir operaciones a la navegación turística y deportiva.

Dijo que las precipitaciones se presentarán a partir de este viernes y continuarán el sábado y domingo. Además, se pronostica la formación de un nuevo sistema de baja presión, con 20% de probabilidad de desarrollo, que podría generar lluvias entre el 7 y 9 de octubre.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, señaló que se encuentran listos 582 refugios temporales equipados con insumos para atender a la población en caso de emergencia.

Pidió a la ciudadanía extremar precauciones por posibles crecidas repentinas de ríos y arroyos, así como tener cuidado al transitar en carreteras y caminos rurales. Asimismo, exhortó a no arrojar basura a las calles que generan taponamientos en los sistemas pluviales y con ello inundaciones.

El coordinador general de Comunicación Social, René Posselt Aguirre, señaló que se hace frente a la desinformación que circula en redes sociales, por lo que, invitó a la población informarse a través de las redes sociales oficiales.

Puntualizó que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se han colocado candados como códigos QR en los boletines o comunicados emitidos por las autoridades respecto a las actividades escolares, con los cuales se puede consultar su veracidad.

“Hemos generado algunos candados oficiales como los códigos QR que acompañan a los comunicados oficiales de Educación y Protección Civil para que la ciudadanía pueda validarlo y verificar que el comunicado es vigente y es oficial. Esta es la manera efectiva para que la ciudadanía puede validar la información que circula en grupos de WhatsApp”, destacó Posselt Aguirre.

La gobernadora Salgado reiteró que mantiene comunicación directa con presidentes municipales, quienes están en alerta este fin de semana para dar respuesta a la población con el respaldo del gobierno estatal.

“Lo que se espera para este fin de semana son lluvias fuertes en la Costa, Acapulco, la Sierra y la Montaña, así como lluvias moderadas en la región Centro, Tierra Caliente y zona Norte”, puntualizó con de acuerdo a la información de la CONAGUA.