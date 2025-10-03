Convoca IMSS Guerrero a población a vacunarse contra el sarampión

Anuncio

Se aplican en las UMF vacunas triple viral y doble viral para distintos grupos de edad.

Instalan Módulos PrevenIMSS para verificar y completar esquemas de vacunación.

Acapulco, Gro. a 02 de Octubre del 2025.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero recomendó a la población acudir a sus unidades médicas para recibir la vacuna contra el sarampión, con el objetivo de prevenir la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Ante el riesgo de contagio en la entidad, la coordinadora delegacional de Enfermería en Salud Pública, Carmen Flores Bello, indicó que el Instituto está comprometido a otorgar el biológico a la población objetivo.

La campaña de vacunación está dirigida a niñas y niños de 12 y 18 meses, de 6 a 9 años, así como a quienes no cuentan con antecedentes de vacunación. También se incluye a personas de entre 10 y 49 años que no tienen el esquema completo. Por ello, se despliega la estrategia en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en Guerrero.

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar una persona infectada.

La coordinadora explicó que existen dos tipos de biológico: la vacuna triple viral (SRP), que forma parte del esquema básico en la infancia y protege contra sarampión, rubéola y paperas; y la vacuna doble viral (SR), dirigida a adolescentes y personas adultas que no han recibido la dosis o no tienen certeza de haberla recibido.

Para acceder a los biológicos, se habilitaron Módulos PrevenIMSS en un horario de 08:00 a 19:00 horas para derechohabientes, y módulos externos en las puertas de acceso de cada UMF para población no derechohabiente, de 09:00 a 13:00 horas.

El IMSS en Guerrero reitera la invitación a la población derechohabiente y no derechohabiente a acudir con su Cartilla Nacional de Salud y completar sus esquemas de vacunación.