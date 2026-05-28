Sesiona el Consejo Universitario de la UAGro en modalidad virtual

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Aprueba importantes dictámenes para la vida universitaria

Chilpancingo, Gro., a 26 de Mayo del 2026.- El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero sesionó en modalidad virtual, en sesión extraordinaria, para tratar temas de gran importancia para toda la comunidad UAGro.

Entre los los dictámenes que se aprobaron destaca la calificación de la elección de consejeras y consejeros que conformarán los H. Consejos de Unidad Académica para el periodo 2026-2028.

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También la institucionalización de la plataforma de capacitación docente DocentePRO, una herramienta innovadora y autogestiva.

Otro tema aprobado fue la creación de la Maestría en Ciencias en Nutrición e Innovación Alimentaria, adscrita a la Facultad de Nutrición en el Campus Llano Largo.

Asimismo, este máximo órgano de gobierno universitario dio un paso firme para salvaguardar la integridad de los estudiantes de la Escuela Preparatoria No. 36 y No. 37.

Se informamó también sobre la destacada participación de la Uagro en NAFSA 2026, el evento internacional más importante del mundo en educación superior.

Con acciones como estas, se sigue consolidando el avance académico que juntas y juntos hemos logrado para la UAGro en la última década, indicó el rector Javier Saldaña Almazán.