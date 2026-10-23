Evelyn Salgado entrega viviendas del Bienestar en Iguala; Supervisa avances del programa en Guerrero con la presidenta Claudia Sheinbaum

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Destacan Infonavit y Sedatu una meta en Guerrero de más de 50 mil viviendas para el bienestar de las familias con ingresos menores

La gobernadora con autoridades federales entregó 128 viviendas en Fraccionamiento Los Naranjos de Iguala

Iguala, Gro., a 22 de Octubre del 2026.- Desde la cuna de la Bandera en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en un enlace con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento a los avances del programa Vivienda para el Bienestar, que tiene una meta para la construcción de 50 mil 890 viviendas para las familias de menores ingresos, en una acto de transformación nacional con justicia social.

Durante su participación en la conferencia matutina, la mandataria estatal destacó el alcance social del programa y su implementación en municipios como Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y Chilpancingo, además de las acciones realizadas en la región Norte del estado.

“Estamos muy contentos de presentar los avances de este programa, es un programa hermoso, maravilloso, un programa que beneficia a todas las familias trabajadoras de nuestro país y hoy, en la zona norte nos hemos sumado a este gran esfuerzo que está llegando a municipios como Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y Chilpancingo”, expresó la mandataria estatal durante el enlace en la conferencia matutina.

Posteriormente, junto con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, y el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, la gobernadora encabezó la entrega de viviendas en el fraccionamiento Los Naranjos, en Iguala.

En el evento, Salgado Pineda destacó que el acceso a una vivienda representa una oportunidad para brindar certeza patrimonial, tranquilidad y bienestar a las familias guerrerenses.

“Vamos a seguir trabajando en coordinación con el Gobierno de México para que el bienestar siga llegando hasta el último rincón de nuestro estado”, afirmó Salgado Pineda.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que Guerrero tiene una meta de 50 mil 890 viviendas mediante los programas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Precisó que, hasta el momento, se registra un avance del 26%.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, agregó que en Iguala se entregan 128 viviendas, entre las personas beneficiarias se encuentran 40 maestras de guarderías infantiles que adquirieron una casa en el desarrollo Los Naranjos, donde más de 672 familias han resultado beneficiadas.

La gobernadora también resaltó que el programa Vivienda para el Bienestar busca facilitar el acceso a una casa y atender la problemática de los créditos impagables que afectaron el patrimonio de miles de familias durante décadas. En ese sentido, el titular del INFONAVIT señaló que el 100% de los créditos comprendidos en el esquema de reestructuración referido fueron regularizados, como parte de las acciones impulsadas por la Cuarta Transformación.

Con emoción, las familias beneficiarias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas y agradecieron el apoyo que les permitirá contar con su patrimonio familiar que por muchos años lo han deseado.

Acompañada por el alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón, la mandataria estatal reconoció la participación de las instituciones involucradas en este programa, cuyo objetivo es ampliar el acceso a una vivienda digna y contribuir al bienestar de las familias guerrerenses.