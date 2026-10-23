La SGIRPCGRO arranca la colecta invernal  “Te abrigo con Amor”

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Las aportaciones recaudadas serán entregadas a familias afectadas por las bajas temperaturas de las regiones Sierra y Montaña

Chilpancingo, Gro., 22 de octubre de 2026.- Con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables ante la temporada invernal, se arrancó la colecta invernal “Te Abrigo con Amor”, la cual se mantendrá vigente a partir de este jueves 22 de octubre de 2026 y hasta el 15 de marzo de 2027.

El evento de apertura de este importante programa anual fue encabezado por el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, quien invitó a la ciudadanía, instituciones y servidores públicos a sumarse a esta noble causa, donando ropa de abrigo nueva o en buen estado, como chamarras, suéteres, cobijas y bufandas.

Destacó que lo recaudado será entregado de manera directa en aquellas localidades ubicadas por arriba de los dos mil metros sobre el nivel del mar, donde históricamente se registran temperaturas menores a los cinco grados Celsius, principalmente en las regiones Sierra y Montaña de Guerrero.

Arroyo Matus señaló que esta colecta representa un acto de solidaridad y compromiso social, que busca llevar abrigo y esperanza a quienes más lo necesitan durante esta temporada de frío, que inicia en diciembre.

El gobierno de Guerrero te invita a acudir al centro de acopio localizado en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicado en el bulevar René Juárez Cisneros colonia Villa Moderna, en Chilpancingo y en los Centros Regionales de Atención a Emergencias.

Durante este evento se contó con la presencia del secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García; el director de Control Patrimonial, José Omar Alvarado Castillo; el subsecretario de Prevención y Reducción de Riesgos, Ricardo Ramírez Ibarra; la directora de Planes y Programas Preventivos, Marisol Yendi Almazán Mena; el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Salgado Parra y el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Chilpancingo, Gustavo Vela Guevara.

También se contó con la presencia de representantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno, representantes sindicales, así como alumnos y maestros de diferentes instituciones educativas.