La UAGro pasó de ser un problema, a darle gobernabilidad a Guerrero: Javier Saldaña 

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▪️”Somos los mejores aliados de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, subrayó.

Acapulco, Gro., a 22 de Octubre del 2026.- El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero ( UAGro), Javier Saldaña Almazán afirmó que en los últimos años, esta casa de estudios pasó de ser un problema, a dar “gobernabilidad y gobernanza” al estado de Guerrero.

Durante la entrega de un reconocimiento por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), el maestro emérito resaltó los avances logrados por esta institución.

“Hoy nuestra Universidad es una Universidad que le da gobernabilidad y gobernanza al estado. Es una Universidad que pasó de ser un problema, a resolverle problemas a nuestro estado, a coadyuvar con el estado”, resaltó.

El exrector mencionó que la UAGro tiene mejor infraestructura, un aumento de la oferta educativa y los trabajadores gozan de 80 días de aguinaldo, entre otros avances.

Consideró que los logros alcanzados se deben al trabajo en conjunto entre autoridades y trabajadores universitarios, independientemente de partidos políticos, porque hay que poner por delante los intereses de los universitarios, aseguró.

“Hoy la Universidad ha trabajado al lado de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda. Hemos sido sus mejores aliados, incondicionales, sin pedir nada a cambio, únicamente por una razón, por su respeto a la autonomía universitaria y su cariño a la institución”, afirmó Saldaña Almazán.

Sobre su pasada participación en el proceso interno de Morena, Javier Saldaña dijo que recibió “fuego amigo” en redes sociales, porque “no me tuvieron miedo, me tuvieron terror. Hay políticos que tienen ambiciones; nosotros tenemos propuestas”.

Durante la entrega del reconocimiento, el secretario general del STAUAG, Francisco Hernández Herrera señaló que esta distinción se le otorgó al exrector por su contribución al fortalecimiento de los derechos laborales del personal académico de la institución.

Saldaña Almazán expresó su gratitud con la Universidad, que lo formó como profesionista y le dio a oportunidad de tener su primer empleo, así como la capacidad de poder seguir sirviendo a esta casa de estudios.

“Detrás de cada avance que hemos logrado, están nuestros maestros y maestras de nuestro sindicato. Gracias STAUAG por este reconocimiento y por permitirme compartirlo con las personas con las que he recorrido una parte de mi vida universitaria”, finalizó.