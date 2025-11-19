Evelyn Salgado fortalece coordinación con alcaldes y alcaldesas de Tierra Caliente

Anuncio

Avanzan las obras en Tierra Caliente y dan seguimiento a proyectos para garantizar mejores servicios a la población

Chilpancingo Gro. a 18 de Noviembre del 2025.- En su visita al Municipio de Pungarabato, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una mesa de trabajo con las presidentas y presidentes municipales de Tierra Caliente para revisar los avances y las acciones que se han impulsado durante estos cuatro años en la región.

La mandataria estatal abordó con los ediles los temas de salud, educación, agua potable, caminos, desarrollo social y seguridad; ademas de dar seguimiento a los proyectos que ya están en marcha y presentó las acciones que se realizan rumbo al 2026, para fortalecer cada una de estas áreas.

La Gobernadora Evelyn Salgado estuvo acompañada por el equipo de Planeación, Obras Públicas, IMSS-Bienestar, Salud, Educación, Desarrollo Político, CAPASEG, CICAEG e IGIFE.