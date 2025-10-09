Evelyn Salgado fortalece respeto y colaboración entre poderes Ejecutivo y Legislativo

Anuncio

Reafirma su compromiso de trabajar sin distinción de colores por el bienestar de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 08 de Octubre del 2025.– Con el propósito de fortalecer la colaboración institucional y continuar impulsando el desarrollo de Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión con las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La titular del Poder Ejecutivo, destacó que su administración trabaja sin distinción de colores ni ideologías, privilegiando el diálogo, la coordinación y el respeto entre los poderes del Estado, con el objetivo de seguir promoviendo, como una prioridad, acciones que fortalezcan el desarrollo y el bienestar de las familias guerrerenses.

La mandataria estatal agradeció la disposición del diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva; del diputado Jesús Eugenio Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política; así como del diputado Alejandro Bravo Abarca, secretario del órgano legislativo, y de las y los vocales Arturo Álvarez Angli, Robell Urióstegui Patiño, Leticia Mosso Hernández, Érika Lorena Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín.