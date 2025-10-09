Pide Diputada Erika Guillén un minuto de silencio en el Congreso, por Alejandro Arcos

Anuncio

▪️Solicita a la Fiscalía informar sobre avances del caso

Chilpancingo, Gro., a 8 de Octubre del 2025.– Durante la sesión de este miércoles en el Congreso del Estado, la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erika Isabel Guillén, pidió un minuto de silencio al cumplirse el primer aniversario luctuoso del asesinato de Alejandro Arcos Catalán, exalcalde de Chilpancingo, y exhortó a la Fiscalía General del Estado a informar sobre los avances en la investigación del caso.

Guillén recordó que el homicidio de Alejandro Arcos no solo fue una pérdida personal y familiar, sino también “una herida profunda para la democracia guerrerense”, por tratarse de un hombre que —dijo— entendía la política como un servicio para reconciliar y construir la paz.

“Su asesinato fue un golpe a quienes creemos que la función pública debe ser un espacio de servicio y no de riesgo. A un año de que nos lo arrebataran, no venimos solo a recordarlo, venimos a exigir justicia”, expresó.

La diputada del PRD hizo un llamado a las instituciones a garantizar la seguridad de quienes ejercen la función pública y el trabajo comunitario, subrayando que la sociedad no puede seguir viviendo “entre la impunidad y el miedo”.

Durante su discurso, destacó que el legado de Alejandro Arcos Catalán debe traducirse en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en la educación para la paz y en la reparación integral del daño a las víctimas.

“La memoria de Alejandro nos obliga a actuar con firmeza, a no ceder ante la impunidad y a recordar que la justicia es la base de toda convivencia democrática. Él nos enseñó que la paz no se impone, se siembra”, afirmó Guillén.

Finalmente, la legisladora reiteró el compromiso del PRD de seguir levantando la voz por una justicia institucional, firme y transparente, que honre la memoria del exalcalde y evite que hechos como su asesinato queden en el olvido.

“Cuando se asesina a una persona como Alejandro, también se intenta asesinar la fe en la justicia, la confianza en las instituciones y la paz de nuestras familias”, concluyó.