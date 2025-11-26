Evelyn Salgado transforma las causas de las mujeres en una prioridad de su gobierno en Guerrero 

Anuncio

“La violencia se combate con decisiones, instituciones fuertes y políticas públicas que transforma la realidad de las mujeres”: Evelyn Salgado

La Gobernadora entregó constancias de Tarjeta Violeta a más de 2 mil mujeres; antes de terminar el año serán entregadas más de 40 mil

Fortalece la red integral de instituciones para dar protección y mejores oportunidades para las guerrerenses

Chilpancingo, Gro. a 25 de Noviembre del 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, realizó la entrega de más de dos mil constancias a mujeres de Chilpancingo que acreditaron su capacitación a través del programa Tarjeta Violeta que respalda de manera integral a más de 20 mil jefas de familia en todo el estado de Guerrero.

En el Auditorio Sentimientos de la Nación la gobernadora destacó que esta estrategia se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes del estado, al brindar herramientas reales que permiten transformar vidas y generar autonomía.

El secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, responsable de coordinar esta política pública que hoy se posiciona como un pilar central para la protección y el empoderamiento de miles de mujeres, destacó que la Tarjeta Violeta articula esfuerzos con diversas dependencias como ICATEGRO, IMSS-Bienestar, la Secretaría del Trabajo, la UAGro, el IEEJAG INEA, la CMIC, la Prepa Violeta e instancias de atención psicológica como UNEME-CECOSAMA.

A estos trabajos se suman los ayuntamientos de distintos municipios, conformando una red integral que actúa con un solo propósito: Hacer de Guerrero un santuario para la mujer.

Durante el evento, se reconoció el impacto que ha tenido este programa de gobierno que beneficia a más de 20 mil mujeres en todo el estado, con una inversión superior a 170 millones de pesos, otorgando 2,000 pesos bimestrales a cada beneficiaria y logrando avances significativos en educación, donde cientos de mujeres aprendieron a leer y escribir y miles más concluyeron su educación básica y media superior.

Asimismo, se han brindado más de 20 mil atenciones psicológicas, fortaleciendo la salud emocional y el acompañamiento integral que caracteriza al programa.

Por su parte, el secretario Pablo André Gordillo Oliveros destacó que Tarjeta Violeta sigue creciendo porque responde a una necesidad real: “Estamos construyendo un estado donde cada mujer tenga la libertad y el apoyo para alcanzar sus metas. Esa es la transformación que defendemos todos los días”.

Estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la diputada local Ana Lilia Botello Figueroa; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán; la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, entre otras y otros funcionarios.