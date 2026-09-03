Inaugura Evelyn Salgado Pineda el Encuentro Regional de Autoridades Electorales 2026 de la IV Circunscripción Plurinominal

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Guerrero fortalece coordinación con autoridades electorales para garantizar certeza y legalidad

Participan representantes de Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Morelos y Tlaxcala

Acapulco, Gro., a 03 de Septiembre del 2026.- Al inaugurar el Encuentro Regional de Autoridades Electorales 2026 de la IV Circunscripción Plurinominal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se pronunció por el fortalecimiento de las instituciones y destacó la importancia de mantener una coordinación responsable que contribuya a garantizar procesos electorales con certeza, legalidad e imparcialidad.

“No concebimos una democracia sólida sin instituciones fuertes, sin instituciones independientes y apegadas a la legalidad”, expresó la mandataria ante representantes de las autoridades electorales de Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Morelos y Tlaxcala.

Salgado Pineda señaló que para el gobierno de Guerrero representa una satisfacción institucional ser sede de este encuentro, que permite fortalecer el diálogo y la colaboración entre las distintas instancias de la función electoral, particularmente ante los retos que plantea el próximo proceso electoral.

“Este encuentro se celebra en un momento de particular relevancia, en una antesala de un nuevo proceso electoral, que exigirá máxima coordinación entre instituciones y autoridades. Ningún reto de esta naturaleza puede atenderse de manera aislada”, puntualizó.

En compañía de la magistrada presidenta de la Sala Regional de Ciudad de México, María Cecilia Guevara y Herrera, la gobernadora refrendó el compromiso de su administración de mantener una relación institucional y respetuosa con las autoridades electorales, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

Destacó que este encuentro permitirá abordar temas fundamentales para la vida democrática, como los mecanismos de protección y reparación frente a la violencia política de género, los procedimientos especiales sancionadores, los retos de la elección de personas juzgadoras, así como la participación efectiva de mujeres indígenas y afromexicanas en la vida pública y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

“En Guerrero entendemos que la paridad de género y la inclusión de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos en los espacios de decisión no son concesiones. Son mandatos constitucionales que las autoridades tenemos la obligación de garantizar y de hacer cumplir”, afirmó.

La gobernadora confió en que los trabajos del encuentro permitirán generar acuerdos, criterios comunes e intercambiar experiencias que contribuyan al fortalecimiento institucional de las entidades participantes y a una mayor coordinación en materia electoral.

Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Regional de Ciudad de México, María Cecilia Guevara y Herrera, agradeció al Gobierno de Guerrero las facilidades y el respaldo institucional para la realización del encuentro, al destacar que la coordinación entre autoridades puede desarrollarse con pleno respeto a las atribuciones de cada institución.

Como parte del acto inaugural, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto de Guzmán Bátiz García, emitió un mensaje mediante video, en el que dio la bienvenida a las y los participantes y expresó su confianza en los resultados de este encuentro regional.

Asistieron la magistrada de la Sala Regional de Ciudad de México del TEPJF, Ixel Mendoza Aragón; la directora de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cristina Solano Díaz; el magistrado de la Sala Regional de Ciudad de México del TEPJF, José Luis Ceballos Daza, entre otras autoridades y representantes de los organismos electorales participantes.