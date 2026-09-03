El Congreso de Guerrero aprobó reformas para modernizar la infraestructura educativa

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Chilpancingo, Gro., 02 de septiembre de 2026.- Con el propósito de mejorar las condiciones en que estudian niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la modernización de los planteles educativos, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Número 727 que Regula la Infraestructura Física Educativa para el Estado de Guerrero, incorporando criterios de conectividad, innovación tecnológica, sustentabilidad, accesibilidad y resiliencia.

Dichas reformas derivan de una iniciativa presentada por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), orientada a actualizar el marco normativo en materia de infraestructura física educativa, que atienda el rezago tecnológico, estructural y de sustentabilidad en los centros escolares de la entidad.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) señaló que la infraestructura educativa no puede reducirse únicamente a aulas y servicios básicos, sino que debe avanzar hacia escuelas seguras, accesibles, modernas, sustentables y conectadas, acordes con las necesidades educativas actuales.

Abundó que estas reformas contemplan que los planteles de educación básica, media superior y superior cuenten progresivamente con internet de banda ancha, aulas digitales, mobiliario ergonómico y tecnológico, así como sistemas de energía renovable, captación de agua pluvial e iluminación de bajo consumo, proceso que se realizará de manera progresiva y de acuerdo con la suficiencia presupuestal aprobada para cada ejercicio fiscal, para de garantizar la viabilidad de las acciones de modernización.

El legislador subrayó que los proyectos de construcción, rehabilitación y modernización deberán considerar diagnósticos participativos con las comunidades escolares, diseños arquitectónicos resilientes con criterios de accesibilidad universal y sustentabilidad, además de mecanismos para evaluar el impacto tecnológico y educativo de las obras.

Sánchez Almazán mencionó que estas acciones buscan reducir la brecha digital y generar mejores oportunidades para las y los estudiantes, independientemente de la comunidad o región donde se encuentren, garantizando espacios dignos, seguros y adecuados para su formación.

Por último, se fortalece la profesionalización del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), cuya Dirección General deberá estar a cargo de una persona con formación profesional en ingeniería, arquitectura o carreras afines a la administración y gestión de proyectos, además de contar con experiencia mínima de cinco años en infraestructura pública.

Intervenciones

Realizó una intervención en la sesión de este miércoles, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD), con el tema: “Las productoras y productores de mezcal en Guerrero, sus retos, desafíos y algunas propuestas de solución”.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) intervino sobre “El nuevo ciclo escolar, nueva oportunidad para Guerrero”, al que se sumó el diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena).

Por su parte, el diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) intervino con el tema: “Las personas adultas mayores en México, sujetos de derechos”. Sobre el mismo asunto intervino el diputado Alejandro Bravo Abarca (PRI).

La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) intervino con el tema: “Día Mundial de la Leucemia, y a nombre de la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), la diputada Ana Lilia Botello Figueroa intervino con motivo del “Día Internacional de las Personas Afrodescendientes”, tema al cual se sumló el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena).