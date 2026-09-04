Refrenda la UAGro los lazos de cooperación con la Fiscalía General del Estado (FGE)

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Encabeza la rectora Leticia Jiménez Zamora importante reunión sobre prevención de violencia de género

Acapulco, Gro., a 03 de Septiembre del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero sostuvo una reunión de trabajo con la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de coordinar conferencias, talleres y capacitaciones orientados a prevenir y erradicar la violencia de género en los espacios universitarios y la comunidad.

Durante este encuentro, se concretó la firma de una Carta de Intención, marcando la ruta para la próxima firma de un Convenio General de Colaboración interinstitucional que fortalecerá las acciones de cultura de paz, orientación jurídica y protección integral para las y los universitarios.

Con estas alianzas estratégicas, la #UAGro reafirma su compromiso de ser un espacio seguro, incluyente y libre de violencia.