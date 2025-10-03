Promovemos políticas públicas para fortalecer y diversificar el turismo en Guerrero: Evelyn Salgado

Anuncio

Encabeza la Gobernadora la celebración del Día Mundial del Turismo

Se aprobó el nuevo Programa Sectorial de Turismo 2025-2027; con lo cual se fortalece al sector

Acapulco, Gro., a 02 de Octubre del 2025.- “Desde el gobierno del estado seguiremos impulsando políticas públicas que fortalezcan al turismo, ampliando y diversificando los destinos de cada región, para que nuestro estado se consolide con firmeza como un referente nacional e internacional”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, durante la celebración del Día Mundial del Turismo, en el que se reconoció a quienes se han destacado por su labor en favor de este importante sector.

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Sectorial de Turismo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg), se dio a conocer la aprobación por unanimidad del Plan Sectorial de Turismo, que marca una nueva ruta hacia la diversificación y descentralización, logrando el impulso de los diferentes destinos de Guerrero.

“Dimos un paso histórico en aprobar el nuevo Programa Sectorial de Turismo 2025-2027. Con este nuevo plan, se cristaliza la política de descentralización turística y constituye la piedra angular de todas nuestras acciones para consolidar al turismo en las ocho regiones del estado”, señaló.

Acompañada por el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza y del secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, la mandataria estatal anunció que se mandará la propuesta para institucionalizar el Premio Estatal al Mérito turístico, con el que se reconocerá a quienes han desempeñado un papel preponderante en el sector.

En este marco también se entregaron nueve reconocimientos por una vida dedicada al servicio turístico y la entrega de 36 certificados a cocineras y cocineros tradicionales. También se otorgaron los Distintivos Nacionales de Calidad Turística a Pueblos Mágicos y Barrios Mágicos, destacando el Distintivo Nivel Diamante a Zihuatanejo, siendo el primer destino en obtenerlo.

De igual manera, se dieron los nombramientos Maravillas del Hogar del Sol a Chichihualco, Chilapa, Cuajinicuilapa, Iguala, Ometepec, Pilcaya, Punta Maldonado y Tlapehuala.

En su intervención, Sebastián Ramírez Mendoza destacó los esfuerzos que encabeza la mandataria estatal para ampliar la visión del turismo, para la descentralización, innovación y renovación de este importante sector. “Cultura y naturaleza son las claves del turismo y las dos las tiene Guerrero y las dos están contempladas en esta nueva política que impulsa la gobernadora”, dijo.

Enseguida, se transmitió un video mensaje de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, en donde expresó su beneplácito por este evento.

En tanto, el secretario de Turismo en el estado, Simón Quiñones, enfatizó todo el trabajo en conjunto, para lograr que, por primera vez, el estado de Guerrero cuente con una diversificación en su oferta, poniendo énfasis en el trabajo de los diferentes destinos. “Luego de 45 años, donde todo se concentraba en un triángulo, nuestra gobernadora decidió convertirlo en el Hogar del Sol”, añadió.

Asistieron a este evento, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la presidenta de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; la diputada presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso Local, Glafira Meraza Prudente; el oficial mayor de la Sefina, Ricardo Salinas; el alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón; el alcalde de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas Mariche; la presidenta municipal de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, así como representantes de cámaras empresariales y organizaciones, entre otros.