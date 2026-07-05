Analiza el Congreso un exhorto para la regularización de Tierras en colonias populares y zonas rurales

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Chilpancingo, Gro., a 05 de Julio del 2026.- La Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero analiza un exhorto a los ayuntamientos, los catastros municipales, el Registro Público de la Propiedad, las autoridades agrarias y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), para que en coordinación con el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR) desarrollen una estrategia integral de regularización de la tenencia de la tierra en colonias populares, comunidades rurales, asentamientos humanos y zonas con rezago urbano, priorizando a las familias en situación de vulnerabilidad.

La propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) también solicita a INVISUR la realización de jornadas regionales itinerantes de asesoría jurídica, orientación administrativa, integración de expedientes, escrituración y seguimiento de trámites, con el propósito de acercar los servicios institucionales a las comunidades, reducir los costos y obstáculos que enfrentan las personas para regularizar sus propiedades y brindar acompañamiento durante el proceso.

El legislador destacó que la vivienda es uno de los principales pilares para el desarrollo de las personas y las familias. En ese sentido, considera que “garantizar certeza jurídica sobre la propiedad constituye un elemento fundamental para proteger el patrimonio familiar, acceder a programas de mejoramiento de vivienda, fortalecer el ordenamiento territorial y brindar seguridad jurídica”.

Enfatizó que la regularización de la tenencia de la tierra no sólo brinda seguridad jurídica a las familias sobre su patrimonio, sino que también favorece el acceso a créditos, programas de mejoramiento de vivienda, servicios públicos e infraestructura urbana, por lo que esta estrategia debe desarrollarse mediante la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y las autoridades competentes, para identificar asentamientos susceptibles de regularización, fortalecer la actualización catastral y registral, y al mismo tiempo impulsar un crecimiento urbano ordenado.

Por último, indicó que el exhorto está encaminado a fortalecer la planeación territorial, reducir la informalidad en los asentamientos humanos y contribuir a un desarrollo ordenado e incluyente.