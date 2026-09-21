Acepta H. Consejo Universitario renuncia definitiva de Javier Saldaña y designan a Leticia Jiménez para concluir el rectorado 2023-2027 de la UAGro

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Chilpancingo, Gro., a 21 de Septiembre del 2026.– El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), reunido en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad el dictamen mediante el cual se acepta la renuncia definitiva del Dr. Javier Saldaña Almazán al cargo de rector de la máxima casa de estudios.

Durante la sesión, el máximo órgano de gobierno universitario designó a la Dra. Leticia Jiménez Zamora como titular de la Rectoría, para concluir el periodo rectoral correspondiente a 2023-2027.

El dictamen fue aprobado por la totalidad de las y los integrantes del Consejo Universitario. Durante las intervenciones, las y los consejeros coincidieron en que esta decisión contribuye a garantizar el orden, la unidad y la estabilidad académica e institucional de la Universidad.



Con esta designación, la Dra. Leticia Jiménez Zamora dará continuidad a las funciones administrativas y de gestión institucional, así como al desarrollo de los programas y proyectos establecidos para el actual periodo rectoral.