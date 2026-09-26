Acompaña la UAGro a la presidenta Claudia Sheinbaum en su segundo informe de gobierno en Acapulco

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La comunidad universitaria es encabezada por la rectora, Leticia Jiménez Zamora

Acapulco, Gro., a 26 de Septiembre del 2026.- La comunidad de la Universidad Autónoma de Guerrero, encabezada por la Rectora, Leticia Jiménez Zamora, asistió al Segundo Informe de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este ejercicio ciudadano se desarrolló en el Forum Mundo Imperial, en la Zona Diamante de Acapulco, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ante el pueblo guerrerense.

La delegación universitaria reconoció que el apoyo decidido a la educación pública representa uno de los grandes aciertos de la actual gestión federal.

En el acto también estuvo presente la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a quien las y los representantes de la institución respaldan por sus valiosas gestiones a favor de la Universidad.

Estas sinergias institucionales resultan vitales porque garantizan mejores oportunidades de desarrollo académico para cada estudiante de nuestra máxima casa de estudios.

La rectora Leticia Jiménez Zamora, destacó el trabajo realizado por la titular del Ejecutivo federal y la visión de su administración.

“Las y los universitarios felicitamos a nuestra gran Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por su Segundo Informe de Gobierno, demostrando que con honestidad se pueden dar grandes resultados”, expresó la rectora.

Para concluir el mensaje institucional, la titular de la máxima casa de estudios guerrerense reiteró su felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum, por los resultados alcanzados a dos años de su gestión.

De esta forma, la Universidad Autónoma de Guerrero mantiene su presencia en los actos de mayor relevancia cívica, reafirmando su compromiso histórico con el progreso social y con la defensa de una educación pública de excelencia para las y los jóvenes guerrerenses.