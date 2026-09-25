Proponen ley de fomento al primer empleo y empresas de jóvenes

Anuncio

Chilpancingo, Gro., 24 de septiembre de 2026.- A fin de impulsar el acceso de las juventudes a empleos formales y su incursión en la creación de primeras empresas, mediante políticas públicas y acciones diversas de gobierno, la diputada Leticia Mosso Hernández propuso una iniciativa de Ley de Fomento al Primer Empleo y Primera Empresa para Personas Jóvenes del Estado de Guerrero.

Desde tribuna, la legisladora por el Partido del Trabajo refirió que la juventud constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y productivo de México, lo que hace impostergable su incorporación plena al mercado laboral formal y su participación en la generación de nuevas empresas, como condiciones indispensables para garantizar un crecimiento sostenido, incluyente y con justicia social.

La iniciativa plantea la creación de programas, incentivos, estímulos técnicos, fiscales y económicos, así como acciones de capacitación, vinculación laboral, emprendimiento e innovación, con perspectivas de igualdad y género, no discriminación, inclusión de personas jóvenes indígenas, afromexicanas y con discapacidad, para un desarrollo económico sostenible.

Además, contempla que en el programa participen diversas dependencias estatales, los poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionales autónomos y ayuntamientos, facilitando la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal, mediante vinculación con los sectores productivos, capacitación y certificación de habilidades, generación de espacios laborales, colaboración con empresas e instituciones educativas y otorgamiento de estímulos.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su correspondiente análisis y dictaminación.

00o00