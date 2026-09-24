Reforman Código Penal contra el despojo a adultos mayores

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 23 de Septiembre del 2026.– Con el objetivo de fortalecer la protección de los sectores más vulnerables de la población, como son los adultos mayores, personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica degenerativa, el Congreso del Estado aprobó este miércoles un dictamen de reformas al Código Penal del Estado de Guerrero que amplía el catálogo de agravantes en materia de despojo.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia, detalló que Guerrero concentra a más de 443 mil personas adultas mayores, quienes en su mayoría se encuentran sin cuidados y son vulnerables ante cualquier amenaza legal.

En ese sentido, resaltó la importancia de estas reformas al artículo 246 del Código Penal local que adicionan causales de agravante en el delito de despojo cuando las víctimas son personas adultas mayores, con discapacidad, en abandono o con enfermedades incapacitantes, imponiendo sanciones de 4 y hasta 14 años de prisión, con el objetivo de proteger de manera más estricta el patrimonio y vivienda de las mismas.

También, que el autor del delito sea familiar de la víctima hasta en cuarto grado, o bien su apoderado legal, albacea, servidor público, notario, administrador de bienes o cualquier persona con que la víctima tuviera una relación de confianza.

“Con la aprobación de este decreto se manda un mensaje a aquellas personas que cometen este tipo de delito. Que sepan que los adultos mayores y personas vulnerables no están solos, que existen leyes que los protegen”, sentenció el legislador.

En otros asuntos, en la sesión ordinaria de este miércoles se aprobó también el dictamen que deroga el artículo 191 del Código Penal del Estado, cumpliendo con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la Controversia Constitucional 173/2025.

Con lo anterior, se deja a salvo la responsabilidad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de privación de la libertad.

Iniciativas

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para armonizarla con la reforma constitucional federal en materia del Poder Judicial, recorriendo la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces locales al proceso electoral 2027-2028, y optimizando el procedimiento de selección, evaluación y jornada electiva. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero en materia de Armonización de Faltas Administrativas Graves, con el objeto de regular el uso injustificado de personal de seguridad pública, los pagos irregulares de remuneraciones o prestaciones, las contrataciones por intereses de negocios, la simulación de actos jurídicos, el incumplimiento de normas sobre fideicomisos, entre otros tópicos. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) propuso adicionar el artículo 132 Bis del Código Penal del Estado para tipificar e imprescribir el delito de “ejecución extrajudicial”, sancionando con penas de 50 a 70 años de prisión a los agentes de seguridad o particulares que priven de la vida a personas con la orden, apoyo o tolerancia del Estado, garantizando el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.