Asiste Evelyn Salgado a la 7° Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad en Morelos

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Se ha reducido 39% el delito de extorsión fortaleciendo la investigación y acciones operativas

Avanza Guerrero en combate a robo de vehículos con mayor orden en expedición de licencias y permisos vehiculares

Cuernavaca, Mor., a 28 de Septiembre del 2026.- La coordinación con entidades vecinas y el intercambio de inteligencia han permitido fortalecer la estrategia de seguridad en Guerrero y reducir en 39 por ciento el delito de extorsión, destacó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al participar en la 7° Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad con las gobernadoras del estado de México, Morelos, Hidalgo y Ciudad de México, así como los representantes de Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

En el encuentro, las mandatarias de Morelos, Margarita González Saravia; del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informaron de los resultados en la coordinación y el reforzamiento en las acciones de inteligencia, investigación y operación para combatir a los principales generadores de violencia, particularmente en las zonas limítrofes.

Salgado Pineda informó que como resultado de las acciones de seguridad, en Guerrero se han realizado 990 detenciones en flagrancia, ejecutado 633 órdenes de aprehensión y detenido a 114 personas por homicidio calificado.

En el combate a la extorsión destacó una reducción del 39 % en Guerrero, con la actuación contra integrantes de corporaciones municipales presuntamente vinculados con actividades delictivas, logrando la detención de más de 21 policías municipales detenidos por delitos de extorsión y desaparición, así como cateos y operativos contra estructuras relacionadas con estos ilícitos.

La gobernadora señaló que a estas acciones se suman aseguramientos de armas, drogas y vehículos, además de operativos focalizados contra grupos y personas generadoras de violencia.



Otro de los resultados relacionados con la coordinación interestatal con las entidades vecinas de Guerrero es el orden y control de la documentación vehicular, con lo cual, de manera histórica el gobierno del estado avanzó en una forma única para licencias de conducir y permisos de circulación sin placas, con medidas de seguridad, registro y reconocimiento estatal.

Evelyn Salgado destacó que esta medida elimina cualquier documento irregular, evitar falsificaciones, así como cerrar espacios al uso de vehículos con documentación apócrifa o irregular, fortaleciendo las acciones contra el robo de vehículos y permite el control, identificación y certeza sobre los documentos con lo que se circula en Guerrero y en los estados hermanos.

En su mensaje con integrantes de las mesas estatales de coordinación en cada una de las entidades, la gobernadora Evelyn Salgado destacó que su gobierno también trabaja en la ampliación de convenios con los 85 municipios para mejorar el control de permisos vehiculares y fortalecer el Registro Público Vehicular y los sistemas de monitoreo, herramientas para identificar unidades con reporte de robo y contribuir a su recuperación.

Evelyn Salgado reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y las instituciones estatales que participan en la estrategia.

La mandataria sostuvo que el intercambio de información, la coordinación permanente y las operaciones conjuntas con los estados vecinos se traducen en resultados concretos para fortalecer la seguridad en Guerrero y en la región.

Las autoridades del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, consolidaron los acuerdos para compartir información, reforzar acciones y mejorar la capacidad de respuesta en las zonas limítrofes.

En Guerrero se fortalecerán las Bases de Operaciones Interinstitucionales, la estrategia contra la extorsión, el control vehicular, REPUVE y los sistemas de videovigilancia. Además, este año serán destinados más recursos para ampliar nuestra infraestructura tecnológica y fortalecer el C4 de Chilpancingo.

“La seguridad requiere trabajo conjunto, tecnología y presencia permanente, por ello en Guerrero seguimos fortaleciendo las capacidades del estado para proteger a las familias”, puntualizó la mandataria estatal.