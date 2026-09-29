Guerrero, pionero a nivel nacional en innovación tecnológica para fortalecer el turismo

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Acapulco, Gro., a 28 de Septiembre del 2026.- Guerrero se posiciona como un estado pionero a nivel nacional en la incorporación de nuevas herramientas digitales y tecnológicas para fortalecer la promoción, comercialización y desarrollo del sector turístico, con acciones que incluyen el uso de inteligencia artificial para impulsar experiencias de turismo comunitario.

En el marco del Día Mundial del Turismo 2026, que este año tiene como tema “Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el Turismo”, la Secretaría de Turismo de Guerrero (Sectur Guerrero), encabezada por Simón Quiñones Orozco, en coordinación con la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), realizó la conferencia “El Futuro del Turismo, Tendencias, IA y Metabuscadores”, impartida por Javier Cárdenas Ibarra, CEO y fundador de Rotamundos.

Al encuentro asistieron representantes de cámaras, asociaciones y empresas del sector turístico, entre ellas CANIRAC, CANACO, AHETA, AFEET y AHRAT, quienes conocieron las principales tendencias en materia de inteligencia artificial, herramientas digitales y metabuscadores, así como sus aplicaciones para fortalecer la promoción y comercialización de productos y experiencias turísticas.

Durante la conferencia se analizaron las nuevas formas en que las personas buscan, conocen, comparan y reservan sus viajes, así como las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para ampliar la presencia de los destinos, facilitar el acceso de los visitantes a la oferta turística y generar nuevas oportunidades para empresas y proyectos locales.

También se destacó la importancia de fortalecer la capacitación y actualización de quienes integran el sector, a fin de aprovechar las herramientas tecnológicas que están transformando la manera de promocionar los destinos, comercializar productos y servicios y conectar con nuevos públicos.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para fortalecer la innovación y competitividad del sector turístico mediante la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas digitales.

Guerrero es el primer estado de México en implementar inteligencia artificial para fortalecer la promoción de experiencias de turismo comunitario, a través de una alianza entre la Sectur Guerrero y Rotamundos, lo que coloca a la entidad a la vanguardia en el aprovechamiento de estas tecnologías para el desarrollo turístico.

Como parte de esta estrategia, 10 experiencias de turismo comunitario de distintas regiones del estado cuentan con acceso a herramientas digitales que les permiten ampliar sus canales de promoción, mejorar su presencia en plataformas digitales y facilitar la comercialización de sus productos y servicios mediante el uso de inteligencia artificial.

Con esta iniciativa, Guerrero impulsa un modelo de promoción turística acorde con las nuevas dinámicas digitales y con las formas en que actualmente los viajeros descubren, seleccionan y reservan sus experiencias, al tiempo que abre nuevas oportunidades para las comunidades que participan en la actividad turística.

La experiencia desarrollada en Guerrero podrá servir como referencia para otras entidades del país, ampliando el alcance de esta iniciativa y fortaleciendo el aprovechamiento de la innovación tecnológica en beneficio de las comunidades, prestadores de servicios y destinos turísticos.