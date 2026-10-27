Entrega Evelyn Salgado escrituras y títulos de propiedad a familias de Chilpancingo; garantiza certeza jurídica a su patrimonio

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Chilpancingo, Gro., a 26 de Octubre del 2026.– Para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar y avanzar en el bienestar social, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó escrituras a 60 familias y 76 títulos de propiedad a beneficiarios del municipio de Chilpancingo, quienes ahora cuentan con un respaldo legal que les brinda mayor tranquilidad y seguridad sobre sus viviendas y terrenos.

Durante el acto, la mandataria estatal destacó que garantizar la seguridad patrimonial de las familias guerrerenses es un compromiso de su gobierno, al señalar que la entrega de estos documentos representa el reconocimiento al esfuerzo de quienes durante años han trabajado para consolidar un patrimonio propio.

“Hoy logran el sueño de tener un hogar propio y ven materializado un esfuerzo que les ha costado años de lucha. Esta entrega no es más que un acto de justicia social a su trabajo”, expresó.

Salgado Pineda reiteró que su gobierno continuará siendo un aliado de las familias de Guerrero, con acciones y programas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y a fortalecer el desarrollo social en todas las regiones de la entidad.

Por su parte, la directora general del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), Rosa Isela Xinol Adame, señaló que la entrega de escrituras y títulos de propiedad representa un acto de justicia social, al brindar a las familias certeza jurídica y tranquilidad sobre su patrimonio.

Destacó que, con el respaldo de la gobernadora, el gobierno estatal continúa atendiendo las necesidades de la población mediante soluciones concretas que contribuyen a mejorar su calidad de vida y a consolidar el patrimonio de las familias guerrerenses.

“Hoy su esfuerzo se traduce en un patrimonio legal. De la mano de nuestra gobernadora seguimos transformando Guerrero con hechos y resultados”, expresó.

En representación de las personas beneficiarias, Roberto Segura manifestó su agradecimiento al gobierno estatal y destacó que la entrega de los documentos representa la culminación de años de esfuerzo para obtener certeza jurídica sobre el lugar donde viven sus familias.

“Este día es de fiesta y de profunda alegría para nuestras familias. Estos títulos de propiedad no son solo papeles, son la certeza jurídica de que el lugar donde vivimos es nuestro y de que contamos con un patrimonio para nuestras familias. Gracias por demostrar con hechos que su gobierno tiene palabra”, señaló.



A la entrega asistieron el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; el senador con licencia Félix Salgado Macedonio; la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del estado, Irene Jiménez Montiel; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval, así como funcionarios estatales.