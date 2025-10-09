Refuerzan coordinación IMSS Guerrero y Gobierno del Estado para la construcción de CECI en 10 municipios

Anuncio

Acapulco, Gro. A 09 de Octubre del 2025.– La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, junto con la secretaria de Salud estatal, doctora Alondra García Carbajal, quien funge como enlace del Gobierno del Estado para la construcción de 11 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), encabezaron una reunión virtual de seguimiento con autoridades de 10 municipios.

El propósito del encuentro fue dar continuidad a los trabajos interinstitucionales para la construcción de los CECI en el estado. Estos espacios están diseñados para ofrecer atención integral, educación y cuidado a la niñez guerrerense, contribuyendo al desarrollo saludable de las futuras generaciones.

Se trata de los municipios: Chilpancingo, Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán, La Unión, Taxco de Alarcón, Petatlán, Acapulco de Juárez, Iguala de la Independencia, Pungarabato y Zihuatanejo de Azueta.

La suma de esfuerzos entre el IMSS, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos fortalece el compromiso con el bienestar infantil y el desarrollo de las familias guerrerenses, consolidando una red de apoyo que promueve entornos seguros, educativos y saludables para la infancia.