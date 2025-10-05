Aplica la UAGro un plan de ahorro estricto para pago de aguinaldos: Javier Saldaña

Anuncio

El rector de la institución informó que contará con el apoyo solidario de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 05 de Octubre del 2025.– El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán informó que a partir de este mes, la institución aplica un plan de ahorro estricto, para poder hacer frente a los compromisos de fin de año, como el pago de aguinaldos.

Aunque no ha solicitado recursos extraordinarios para cumplir con este deber oportunamente, Saldaña Almazán dijo que sabe que cuenta con el apoyo solidario de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En esta etapa de austeridad, el rector indicó que dio instrucciones a directores y funcionarios de la Universidad para que suspendan todos los movimientos de personal, relacionados con contrataciones y recategorizaciones.

“Estamos en un plan de ahorro estricto, de aquí a diciembre para juntar para los aguinaldos, entonces no hay recontrataciones de ningún tipo”, indicó el rector de la Uagro.

Para los pagos de diciembre, Saldaña Almazán dijo que “sé que contamos con el apoyo solidario de la gobernadora, pero queremos solicitarle lo menos posible”.

Este fin de semana se celebró el acto solemne de entrega de título honorífico de Doctorado Honoris Causa al catedrático e investigador Francisco Luciano Concheiro Bórquez, en el auditorio de la Facultad de Medicina.

En entrevista, Saldaña Almazán advirtió que los trabajadores universitarios con doble o triple plaza deben decidirse por una, ya que ahora las auditorías son virtuales. “Ya no hay forma de que se escapen; entonces estamos en un plan fuerte de ahorro, para cumplir los compromisos de fin de año”, insistió.

Saldaña Almazán dijo que hay trabajadores con hasta tres empleos y muchos de ellos ya dejaron la Universidad, pero quienes siguen en esa situación, deben regularizarse, porque si los detectan les van a cobrar todo lo que ganaron el año pasado.

También se refirió al paro de transporte que hubo en días pasados en Chilpancingo, por motivo de la inseguridad, pero aclaró que todas las escuelas de la Uagro tuvieron clases y afortunadamente todo quedó resuelto.

En cuanto a la situación de los planteles que sufrieron afectaciones por huracanes y requirieron reconstrucción, Saldaña Almazán informó que se sigue avanzando, pero falta mucho para que queden al cien por ciento listos.

Señaló que la Universidad ha gestionado recursos para continuar con las obras y que los atrasos más importantes los tienen en las preparatorias 5 y 30, Enfermería y Veterinaria de Costa Chica.

Recordó que recientemente se reunió en Ciudad de México, con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo para que dar seguimiento a los trabajos con el cobro de algunos seguros contra desastres.