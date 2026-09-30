Acompaña rectora de la UAGro entrega de Tarjeta Violeta a 3 mil 500 mujeres

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Chilpancingo, Gro. a 29 de Septiembre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Dra. Leticia Jiménez Zamora, acompañó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega del programa Tarjeta Violeta, mediante el cual 3 mil 500 mujeres recibieron este respaldo social.

De acuerdo con la información difundida por la UAGro, el programa beneficia actualmente a 43 mil jefas de familia en Guerrero, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer el bienestar y las oportunidades de las mujeres guerrerenses.

Durante el acto, la rectora refrendó el respaldo de la máxima casa de estudios del estado a las iniciativas que buscan promover la equidad, el bienestar social y el desarrollo integral de las familias.

La UAGro destacó que este tipo de programas representan también un impulso para el progreso educativo, al contribuir a mejorar las condiciones de vida de miles de familias y generar mayores oportunidades para sus integrantes.