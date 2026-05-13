Congreso llama a Municipios a respetar el Derecho ciudadano a decidir obras y programas

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Chilpancingo, Gro., a 12 de Mayo del 2026.- El Congreso del Estado exhortó a las autoridades municipales a emitir, difundir e implementar de manera oportuna las convocatorias del Presupuesto Participativo, utilizando los medios de comunicación oficiales y aquellos que resulten más idóneos, a fin de garantizar una difusión amplia, efectiva e incluyente.

Lo anterior, tras aprobarse el dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana derivado de la propuesta presentada por la diputada Leticia Rodríguez Armenta, en la que se destaca la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

El documento señala que dicho ordenamiento, en materia de Presupuesto Participativo, establece la facultad y los mecanismos de intervención directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, al tiempo que impone obligaciones a las autoridades estatales y municipales.

Asimismo, precisa que los recursos destinados a este mecanismo corresponderán al tres por ciento del presupuesto de egresos anual de los municipios, y reconoce el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la planeación y decisión del gasto público municipal, así como la obligación de los ayuntamientos y concejos municipales de garantizar la asignación presupuestal correspondiente.

Se indica también que el Presupuesto Participativo deberá orientarse al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción colectiva, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento de la solidaridad entre personas vecinas y habitantes.

En ese sentido, se recuerda que la ciudadanía tiene el derecho de participar mediante asambleas generales en localidades, comunidades, delegaciones municipales, colonias, barrios y asentamientos humanos, para elegir y definir los proyectos, obras o programas que serán financiados con el presupuesto de egresos municipal.

Por ello, se exhorta a los ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres a garantizar los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía elija y defina los proyectos, obras o programas cuyo monto corresponderá al 3 por ciento de su presupuesto de egresos anual.

De igual manera, se subraya que los objetivos sociales del Presupuesto Participativo incluyen la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora en la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

ACUERDOS

La diputada Catalina Apolinar Santiago presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que intensifiquen, coordinen y profundicen las acciones de combate, control y erradicación del gusano barrenador del ganado en Guerrero. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

El diputado Juan Valenzo Villanueva presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS-BIENESTAR, por conducto de su coordinación estatal en Guerrero, así como a las Secretarías de Salud del Gobierno Federal y Estatal, a que realicen un diagnóstico técnico, operativo y la presupuestal sobre la viabilidad de implementar guardias nocturnas o esquemas de atención médica nocturna en Centros de Salud prioritarios del Estado de Guerrero. Fue turnado a la Comisión de Salud.