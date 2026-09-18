“No me he ido de Morena. Ya me hablaron para platicar”, dice Javier Saldaña Almazán

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Afirma que no se arrepiente y sostiene lo dicho en un audio filtrado en el que advirtió que buscaría posiciones con el Verde y PT

Acapulco, Gro., a 17 de Septiembre del 2026.- El rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán afirmó que no se ha ido de Morena y que ya le llamaron para platicar con la dirigencia nacional de ese partido político.

Durante su participación como invitado del Grupo Solidaridad, Saldaña Almazán dijo que sostiene lo expresado en un audio filtrado ayer, en el que advierte que si Morena no le da posiciones a su grupo, negociará con los partidos aliados Verde y PT.

El exaspirante había pedido un “trato justo” en el reparto de espacios para los integrantes de su equipo, por haber ocupado el segundo lugar en la encuesta de Morena.

“Ese mensaje era para un grupo cerrado, y bueno, salió a la luz, pero tampoco me arrepiento, no son cosas malas”, señaló el rector con licencia de la Uagro.

Explicó que la petición de espacios que solicita a Morena es para quienes participaron con él para competir por la Coordinación Estatal de la 4T en Guerrero y que desean tener una representación digna dentro del movimiento.

Sobre su participación en el proceso interno de Morena, indicó que en la encuesta logró empate técnico en el primer lugar, pero tocó género femenino y tiene que respetar el triunfo a Beatriz Mojica como coordinadora estatal.

Precisó que reconoce la designación de Beatriz Mojica como coordinadora estatal, pero no las encuestas, porque a los aspirantes no se les hizo una presentación de la metodología.

Saldaña Almazán dijo que ya entabló comunicación con la dirigencia nacional de Morena y que están por confirmarle si es hoy o en otra fecha una reunión, aunque no precisó con quién habló para acordar el encuentro. “Ya me hablaron para platicar”, indicó.

También reitero que no buscará ninguna candidatura para él, porque no es un “busca chambas” y dejó claro que “no me he ido de Morena”, como se interpretó en el mensaje de audio dirigido a su equipo, en el cual reconoció hay tristeza por no haber alcanzado la Coordinación Estatal.