Acapulco presenta su propuesta para ser sede de la Convención Internacional de Minería

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SECTUR Guerrero destaca ante la AIMMGM la infraestructura, conectividad y oferta turística del puerto para albergar uno de los encuentros mineros más importantes del país

Acapulco, Guerrero, A 03 de Septiembre del 2026.- El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), para presentar la propuesta de Acapulco como sede de la XXXVII Convención Internacional de Minería.

Ante el presidente de la AIMMGM, Raúl Luis García Reimbert, el funcionario estatal expuso las condiciones que ofrece actualmente el puerto para recibir encuentros de gran formato, así como los avances registrados en materia turística durante la temporada vacacional de verano 2026.

Quiñones Orozco destacó la renovación y diversificación de la oferta turística de Acapulco, que incluye infraestructura hotelera, conectividad aérea, nuevos establecimientos, servicios especializados y una amplia variedad de experiencias, además de espacios con capacidad para congresos, convenciones y reuniones nacionales e internacionales.

Durante el encuentro también se abordó la experiencia del sector turístico local en la atención de grupos y grandes convenciones, así como las condiciones que permiten al destino recibir eventos de alcance nacional e internacional.

El secretario de Turismo señaló que, bajo la visión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el turismo de reuniones es un sector estratégico para fortalecer la economía de Guerrero, generar empleos y ampliar la derrama económica en beneficio de las familias guerrerenses.

Por parte de la AIMMGM participaron el tesorero, Ángel David Galindo Vilchis; el coordinador de la XXXVII Convención Internacional de Minería, Norberto Zavala Medellín; y el director general, César Vázquez Talavera.

También estuvieron presentes el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani, y el director de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera de la Sefodeco, Víctor Hernández López, en representación de su titular, Teodora Ramírez.