Analizan en la UAGro retos jurídicos y tecnológicos ante el avance de la inteligencia artificial

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Acapulco, Gro. a 03 de Septiembre del 2026.– Con el propósito de generar un espacio de reflexión y análisis sobre los retos que plantea la transformación digital, se llevó a cabo con éxito el Coloquio Nacional “Derecho, Ciencia e Inteligencia Artificial”, organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El encuentro reunió a especialistas y comunidad universitaria para abordar los desafíos éticos, jurídicos, científicos y tecnológicos relacionados con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, así como sus implicaciones en distintos ámbitos de la sociedad.

En representación de la rectora de la UAGro, Dra. Leticia Jiménez Zamora, la secretaria general, Dra. América Guadalupe Bautista Salgado, encabezó las actividades del coloquio, destacando la importancia de impulsar espacios académicos que permitan comprender los cambios que trae consigo la era digital.

Durante el encuentro se resaltó que el avance de la inteligencia artificial plantea nuevos escenarios para el derecho y la ciencia, por lo que resulta fundamental promover el diálogo interdisciplinario, la generación de conocimiento y una visión responsable frente a las nuevas tecnologías.