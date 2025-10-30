Acapulco será sede la XXXVI Convención Internacional de Minería 2025 

Anuncio

Anuncia la Sectur Estatal la realización del evento con el respaldo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda

Acapulco, Gro., a 29 de Octubre del 2025.– Gracias al impulso y respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el puerto de Acapulco será sede de la XXXVI Convención Internacional de Minería 2025: La Minería Unida por México, a realizarse del 19 al 22 de noviembre en la zona Diamante, anunció el secretario de Turismo en Guerrero, Simón Quiñones Orozco.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal agradeció, a nombre de la gobernadora, la confianza y lealtad del comité organizador de este importante evento, así como de los participantes, ya que Guerrero fue seleccionado para realizar esta edición del evento al participar en un concurso realizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C., luego del paso del huracán Otis en 2023.

Cabe destacar que este es el principal punto encuentro entre colaboradores técnicos y profesionales, autoridades del sector público, proveedores, sociedad civil, comunidades, empresarios, académicos y estudiantes de la industria minero-metalúrgica nacional e internacional.

“Nos hemos estado preparando, hemos tenido varias reuniones de coordinación y decirles que de parte del gobierno del estado, de parte de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado, tienen todo el respaldo para llevar a cabo este evento y sobre todo que sea exitoso para que nos permitan dentro de dos años volver a ser sede de esta importante convención, que es muy importante para México, pero sobre todo para América Latina”, expresó Quiñones Orozco.

El titular de la Sectur Estatal enfatizó que, gracias a este evento de talla internacional, se espera una derrama económica de alrededor de 208 millones de pesos y 15 mil cuartos noche para el destino entre las zonas Diamante y Dorada, durante los días de actividades de la convención; además de la presencia de 14 países entre los que destacan China, Alemania, Brasil, España, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C., Rubén del Pozo Mendoza, compartió que se espera una participación de 8 mil 500 personas en esta convención, con más de mil 200 stands y 380 empresas proveedoras de la industria, mostrando la unión y la importancia que tiene la minería mexicana a nivel internacional, además de disfrutar de las riquezas naturales, gastronómicas y culturales de Acapulco.

La presidenta de la organización no gubernamental México Minero, Doris Vega, informó que como parte de las actividades de esta convención, se ofrecerá una experiencia inmersiva gratuita sobre la minería para el público en general del 20 al 23 de noviembre en el zócalo de Acapulco, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

Asistieron el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el subsecretario de Promoción Turística de la Sectur Estatal, Emilio Vázquez; el secretario de Turismo de Acapulco, Noe Peralta, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Bailleres.