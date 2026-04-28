Diputada propone declarar el 25 de Julio como Día Estatal de la Mujer Afromexicana

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Chilpancingo, Gro., a 27 de Abril del 2026.- La Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Guerrero analiza una iniciativa de reforma al artículo 30 de la Ley 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero, con el objeto de instituir el 25 de julio de cada año como el “Día Estatal de la Mujer Afromexicana en Guerrero”, en reconocimiento a su papel fundamental en la construcción de la identidad cultural del estado.

La diputada Catalina Apolinar Santiago, promovente de la propuesta, destacó que lo que se busca es visibilizar a las mujeres afromexicanas como sujetas de derechos y protagonistas en la vida social, cultural e histórica de Guerrero, además de impulsar acciones públicas que contribuyan a erradicar la discriminación estructural que han enfrentado durante décadas.

Enfatizó que esta propuesta se sustenta en los principios establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, los cuales obligan a las autoridades a implementar medidas que garanticen la igualdad sustantiva y el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas, particularmente de las mujeres, quienes enfrentan una doble discriminación por su género y origen étnico.

Asimismo, explicó que la instauración de esta fecha no solo representa un acto simbólico, sino una acción afirmativa que permitirá fortalecer la memoria histórica, reconocer las aportaciones culturales, sociales y económicas de las mujeres afromexicanas, así como generar espacios institucionales para la promoción de políticas públicas orientadas a su desarrollo integral.

Por último, destacó que el establecimiento del “Día Estatal de la Mujer Afromexicana en Guerrero” contribuirá a consolidar una identidad estatal más incluyente y plural, además de fungir como un mecanismo de concientización social y rendición de cuentas para las autoridades, reafirmando el compromiso del Congreso con la igualdad, la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

A la iniciativa se adhirió la diputada Marisol Bazán Fernández.