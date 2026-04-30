Aprueba Congreso reforma contra la explotación infantil en destinos turísticos y exhorto para promocionar Guerrero durante el Mundial 2026

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Chilpancingo, Gro., a 29 de Abril del 2026.— El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios de Guerrero para establecer obligaciones específicas a los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención, detección y atención de delitos contra niñas, niños y adolescentes, particularmente para erradicar la explotación sexual. La propuesta fue impulsada por el diputado Joaquín Badillo Escamilla.

A nombre de las Comisiones Unidas de Turismo y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada María Irene Montiel Servín fundamentó el dictamen, señalando que estas reformas trascienden porque no se trata solo de una regulación administrativa, sino de un imperativo ético: proteger a la infancia frente a los riesgos delictivos en el entorno turístico. Recordó que los destinos turísticos, tanto a nivel global como nacional, han sido vulnerables a delitos que laceran la vida de los más pequeños, como la trata de personas, la explotación sexual infantil y el trabajo forzado.

> “Este dictamen es el resultado de un análisis profundo, de la escucha activa de diversos sectores y de una premisa innegociable: el Interés Superior de la Niñez debe prevalecer sobre cualquier interés comercial o de lucro”, afirmó.

Con la reforma a las fracciones XXI a XXV del Artículo 120 de la Ley de Turismo, se establece la obligatoriedad para que los prestadores de servicios turísticos capaciten a su personal en prevención de delitos contra la niñez, identificación de conductas sospechosas y conocimiento de los protocolos de actuación.

Asimismo, se mandata la implementación de mecanismos de denuncia inmediata, eliminando la burocracia interna en los establecimientos turísticos para garantizar una comunicación directa y efectiva con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

También se promueve la adopción de códigos de conducta nacionales e internacionales, alineando a Guerrero con los estándares globales de Turismo Libre de Explotación.

Además, se exige la difusión visible de información para turistas y visitantes, dejando claro que en Guerrero existe tolerancia cero contra el abuso infantil, en cumplimiento con la Convención sobre los Derechos del Niño y con los mandatos de la Constitución Federal y Local.

*Exhorto a la Secretaría de Turismo*

El Congreso también exhortó a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado a diseñar e implementar estrategias integrales de promoción turística de Taxco de Alarcón y de los distintos destinos de la entidad, particularmente en las áreas de mayor flujo de los principales aeropuertos del país y en coordinación con los grupos aeroportuarios, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para impulsar la reactivación económica y turística de Guerrero.

Al fundamentar el dictamen del exhorto, la diputada María Irene Montiel Servín, presidenta de la Comisión de Turismo, destacó que el objetivo es asegurar que los beneficios del Mundial no se queden únicamente en las ciudades sede, sino que alcancen a Taxco, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y a las comunidades que dependen del turismo. En suma, posicionar a Guerrero como un destino competitivo, diverso y estratégico.

Por ello, planteó que la promoción se concentre en los principales aeropuertos del país, especialmente aquellos con mayor conectividad nacional e internacional. Señaló que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será uno de los puntos de distribución de turistas más importantes de América del Norte.

“Es ahí, en el momento en que el turista pisa suelo mexicano, donde Guerrero debe levantar la mano”, enfatizó. La propuesta de exhorto fue impulsada por la diputada Obdulia Naranjo Cabrera.