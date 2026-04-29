Reconoce Jesús Urióstegui García lucha social durante presentación del cortometraje “La Misma Sangre”

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Chilpancingo, Gro., a 28 de Abril del 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, destacó la importancia de preservar la memoria histórica y reconocer las luchas sociales, durante la presentación del cortometraje La Misma Sangre.

En el evento, el legislador subrayó que esta producción no solo retrata hechos del pasado, sino que refleja una lucha vigente que sigue marcando el presente y el futuro de Guerrero y del país.

“Es un tema de lucha histórico que trascenderá generaciones; no es solo un acto del pasado, es un acto del presente”, expresó.

Reconocimiento a luchadores sociales

Urióstegui García hizo un reconocimiento a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), así como a luchadoras y luchadores sociales que han impulsado causas en favor de la justicia.

De manera especial, destacó la labor de la familia Mesino, así como de organizaciones, colectivos y personas que han acompañado estas luchas a lo largo del tiempo.

Asimismo, rindió homenaje a quienes han sido parte de estos movimientos, incluyendo a personas privadas de la libertad por motivos políticos, al señalar que su lucha continúa vigente.

Llamado a nuevas generaciones

El diputado local enfatizó que corresponde a las nuevas generaciones acompañar, respaldar y dar continuidad a estas causas, en un contexto donde el diálogo y la construcción colectiva son fundamentales.

“Este es un momento donde el diálogo y el discurso que suma deben prevalecer”, indicó.

Finalmente, Jesús Urióstegui García reiteró su reconocimiento a las y los luchadores sociales de Guerrero y de México, al considerar que su trabajo ha sido clave en la búsqueda de justicia y en la construcción de una sociedad más equitativa.