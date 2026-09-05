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Acapulco El Colegio Madrid crece y estrena nuevo edificio en Acapulco

El Colegio Madrid crece y estrena nuevo edificio en Acapulco

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Redacción Digital Guerrero
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  • Cuenta con una moderna infraestructura para seguir avanzando en la calidad educativa

Acapulco, Gro., a 05 de Septiembre del 2026.— En un ambiente festivo, fue inaugurado el nuevo edificio del Colegio Madrid Jardín y Primaria, con el cual esta institución ratifica su compromiso con la calidad educativa en Acapulco.

La ceremonia de inauguración fue encabezado por el rector Víctor Jorrín Lozano y la directora Juanita Gaytán Cisneros, contando con la presencia de maestros, alumnos, padres de familia e invitados especiales.

La comunidad estudiantil podrá disfrutar de nuevos salones, talleres especializados y un auditorio con capacidad para aproximadamente 300 personas, además de espacios pensados para brindar mayor comodidad y seguridad a los estudiantes.


Entre las nuevas áreas destacan los talleres de gastronomía, ciencias, enseñanza para la vida y primeros auxilios, con los que la institución busca complementar la formación académica con conocimientos prácticos.


Durante su mensaje, Víctor Jorrín Lozano destacó que, pese a las dificultades que ha enfrentado Acapulco en los últimos años, el Colegio Madrid decidió seguir invirtiendo en la ciudad y fortalecer su proyecto educativo.

“Muchas gracias por esa confianza, los agradecemos de corazón”, expresó el rector al dirigirse a los padres de familia, muchos de ellos vinculados con la institución desde hace décadas.

La celebración incluyó bendición de las nuevas instalaciones, brindis, música de mariachi y hasta baile de las maestras, en un ambiente de entusiasmo entre alumnos, familias y personal educativo.

 


Con esta nueva infraestructura, el Colegio Madrid inicia una nueva etapa y reafirma su compromiso con la educación en Acapulco, respaldado por una comunidad escolar que le ha brindado su confianza durante casi cuatro décadas.

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