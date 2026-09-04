Exhortan diputados al Ayuntamiento de Acapulco a informar sobre obra inconclusa frente a Playa El Morro

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Chilpancingo, Gro., a 03 de Septiembre del 2026.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto al Ayuntamiento de Acapulco para que, en un término de 10 días hábiles, informe el estado que guarda la obra denominada “Remediación y preservación de Playa El Morro”, así como las acciones que implementará para prevenir inundaciones.

Lo anterior a propuesta del diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena), quien justificó que las recientes lluvias en el puerto de Acapulco han ocasionado que el agua suba hasta casi un metro de altura entre los hoteles Emporio y Playa Suites, cubriendo aceras y jardineras, teniendo que desviarse la circulación vehicular a la avenida Universidad.

Señaló que la ciudadanía ha atribuido las inundaciones de esta parte de la Costera Miguel Alemán a una obra iniciada por el Gobierno Municipal desde diciembre del año pasado en el acceso a la playa El Morro, ubicado en la calle Juan de la Cosa, presuntamente con el fin de rehabilitar el sistema pluvial y evitar inundaciones cuando ocurre el fenómeno de mar de fondo, que provoca alto oleaje. Sin embargo, refirió, al permanecer la obra inconclusa, el agua no encuentra salida.

“Los acontecimientos recientes hacen indispensable que las autoridades competentes informen oportunamente sobre el estado que guardan las obras enfocadas a la protección hidráulica y prevención de inundaciones, realizando las acciones necesarias para su conclusión, con el propósito de disminuir riesgos a la población acapulqueña”, subrayó.

Por lo anterior, el legislador consideró pertinente exhortar al Ayuntamiento de Acapulco para que informe sobre las acciones tendentes a evitar que la Costera Miguel Alemán se siga inundando en temporada de lluvias, mismas que tienen un periodo de mayor intensidad entre los meses de julio y octubre.