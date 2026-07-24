El diputado federal Irugami Perea Cruz deja la contienda de Morena en Acapulco

Anuncio

Trasciende que será nombrado delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Guerrero.

Acapulco, Gro., a 23 de Julio del 2026.- El diputado federal por Morena, Irugami Perea Cruz se habría retirado de la contienda para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Acapulco en las elecciones del 2027.

De acuerdo con versiones que han trascendido, el legislador morenista podría asumir próximamente el cargo de delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Guerrero.

Esta designación coloca al legislador morenista al frente de la representación y operatividad del Comité Ejecutivo Nacional en un momento clave por la cercanía de las definiciones de candidaturas del partido dentro de la entidad.

Con este nombramiento, Irugami Perea tendrá la encomienda de fortalecer los trabajos de organización y coordinación política del partido en la entidad.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada de manera oficial por la dirigencia del partido ni por el diputado federal.

De confirmarse esta información, Perea Cruz asumiría la responsabilidad de coordinar las directrices del partido, dar seguimiento al desarrollo de la agenda institucional y fungir como el principal canal de enlace político de la dirigencia nacional en Guerrero.