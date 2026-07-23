Solicitará Citlali Calixto licencia para participar en el proceso interno de Morena en Acapulco

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La diputada confirmó que buscará la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a 2027.

Gabriela Martínez / Digital Guerrero

Acapulco, Gro., a 22 de Julio del 2026.- La diputada local de Morena, Citlali Calixto Jiménez, anunció que en septiembre solicitará licencia a su cargo para participar en el proceso interno mediante el cual se definirá a la persona que encabezará la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Acapulco.

Durante una conferencia de prensa, explicó que tomará esa decisión una vez que la dirigencia nacional de Morena publique la convocatoria correspondiente, prevista para ese mismo mes, con el propósito de competir en igualdad de condiciones con quienes también aspiren a la responsabilidad partidista.

La legisladora señaló que su participación estará sustentada en el trabajo que ha realizado durante los últimos años tanto en el Congreso del Estado como en las colonias y comunidades del municipio, donde, afirmó, ha mantenido un contacto permanente con la ciudadanía.

“En cuanto salga la convocatoria vamos a registrarnos. Lo hacemos porque existe un trabajo que respalda esta decisión y porque estamos preparados para asumir esa responsabilidad”, expresó.

Calixto Jiménez consideró que Acapulco atraviesa una etapa en la que es necesario abrir paso a una nueva generación de liderazgos, con perfiles cercanos a la población y comprometidos con los principios del movimiento.

Asimismo, manifestó su confianza en que Morena garantizará un proceso interno transparente y con condiciones equitativas para todas y todos los participantes.

“En nuestro movimiento debe prevalecer la unidad, el piso parejo y el respeto absoluto a la voluntad del pueblo”, sostuvo.

La diputada, quien hizo historia al convertirse en la legisladora más joven en presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que la ciudadanía sabe distinguir a quienes han mantenido presencia permanente en el territorio de quienes únicamente aparecen durante las coyunturas electorales.

Finalmente, aseguró que las reformas impulsadas desde el Poder Legislativo forman parte del compromiso que ha asumido con las y los acapulqueños, por lo que continuará trabajando para servir a la población desde la responsabilidad que le corresponda desempeñar.