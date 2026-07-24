Analizan propuesta legislativa para fortalecer la protección jurídica del Parque Estatal Bicentenario

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Chilpancingo, Gro., a 23 de Julio del 2026.- Para dar mayor certeza jurídica a la protección del Parque Estatal Bicentenario de Acapulco, la diputada Araceli Ocampo Manzanares presentó una propuesta de exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Ángel Almazán Juárez, a efecto de que realice las acciones jurídicas y administrativas necesarias para emitir un decreto de asignación de destino.

La legisladora de Morena señaló que este espacio natural declarado como área natural protegida desde 2010 representa un importante patrimonio ambiental para Guerrero, por su contribución a la conservación de la biodiversidad, la recarga de los mantos acuíferos, la regulación del clima y la mitigación de los efectos del cambio climático, además de constituir un espacio para la educación ambiental, la investigación científica y la recreación de la población.

Abundó que, pese a su importancia ecológica y social, actualmente el parque puede ser administrado bajo la figura de un comodato, lo que genera incertidumbre sobre su protección permanente. Ante esto, dijo, es necesario que se emita un decreto de asignación de destino, que permita garantizar su conservación, fortalecer la gobernanza ambiental y dar continuidad a las políticas públicas destinadas a su protección.

Destacó igualmente que la propuesta cobra mayor relevancia ante la vulnerabilidad de Guerrero frente a fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes Otis y John, ya que las áreas naturales protegidas contribuyen a la infiltración de agua, la estabilización de los suelos y la reducción de riesgos asociados al cambio climático.

La diputada Ocampo Manzanares remarcó que el exhorto se sustenta en el derecho humano a un medio ambiente sano reconocido en la Constitución, así como en la legislación ambiental nacional y estatal, por lo que consideró indispensable fortalecer la protección jurídica del citado parque para preservar los servicios ecosistémicos que brindan bienestar a las presentes y futuras generaciones.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático para su análisis y dictaminación correspondientes.