Proponen en el Congreso reforzar acciones contra medicamentos falsos

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Chilpancingo, Gro., a 22 de julio de 2026.- Con el fin de que fortalezcan las acciones de vigilancia sanitaria, inspección y verificación en farmacias, hospitales, distribuidores, consultorios, establecimientos comerciales y demás puntos de venta de medicamentos, asegurando y retirando del mercado los productos sujetos a alertas sanitarias, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera propuso exhortar a la Secretaría de Salud estatal y a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg).

Al exponer los fundamentos de su propuesta, la diputada integrante del Partido Verde Ecologista de México argumentó que la circulación de medicamentos falsificados, robados, adulterados o comercializados de manera ilegal es un problema alarmante que pone en riesgo el derecho a la salud.

Refirió que, ante ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos oSanitarios (Cofepris) ha intensificado la emisión de alertas sanitarias sobre medicamentos de alta demanda utilizados para tratar enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, osteoporosis y otros padecimientos crónicos.

“La situación resulta todavía más preocupante por el crecimiento del comercio electrónico y las ventas mediante redes sociales, donde muchas personas adquieren medicamentos motivadas por precios bajos o por la dificultad para encontrarlos en establecimientos autorizados, sin conocer el enorme riesgo que ello representa”, expuso.

Por las anteriores razones, remarcó, es impostergable fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Salud estatal y la Copriseg, a efecto de intensificar la vigilancia sanitaria, reforzar las verificaciones a establecimientos, retirar oportunamente los productos sujetos a alerta y, sobre todo, desarrollar campañas permanentes de información para que la ciudadanía conozca los riesgos y sepa identificar medicamentos irregulares.

Esta propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud para su respectivo análisis y emisión del dictamen.