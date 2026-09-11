Gobernar Acapulco requiere temple, vocación y valentía, sostiene Jacko Badillo

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Asiste el diputado acapulqueño al Segundo Informe de Gobierno presentado por la alcaldesa Leticia Lozano

Acapulco, Gro., a 10 de Septiembre del 2026.- “En cada responsabilidad que el destino me depare, seguiré entregando todo mi esfuerzo, trabajando hombro con hombro con la Federación, el Estado y el municipio por la dignidad de nuestro hogar”, expresó el diputado local Joaquín Jacko Badillo Escamilla.

Al asistir en representación del Congreso del Estado a la Sesión Solemne de Cabildo, en donde la presidenta municipal, Leticia Lozano Zavala, presentó el Segundo Informe de Gobierno, Jacko Badillo señaló que gobernar Acapulco en tiempos de crisis requiere temple, vocación y valentía, y en ese sentido felicitó el trabajo del Cabildo porteño y de la alcaldesa Leticia Lozano, e hizo un reconocimiento especial a la presidenta con licencia, Abelina López Rodríguez.

“Soy un hijo de esta tierra. Aquí están mis raíces, conozco el dolor de nuestras colonias y comparto el mismo anhelo que usted, señora presidenta, de seguir viendo renacer a un Acapulco fuerte, seguro y lleno de oportunidades”, expresó el llamado Pargo de Acapulco.

El legislador acapulqueño afirmó que en la alta política “no hay espacio para la división ni para los intereses personales; aquí nadie sobra y nadie falta, todas y todos somos Acapulco”.