Llama el Congreso a reforzar la atención de la niñez con autismo

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Chilpancingo, Gro., a 09 de Septiembre del 2026.- Con el objetivo de reforzar y ampliar los servicios de detección temprana, atención especializada e inclusión educativa para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente en regiones de alta marginación, el Congreso del Estado exhortó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero).

El exhorto que surge de una propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), es también para que se diseñen campañas estatales de concientización sobre el autismo infantil, que fomenten la empatía, inclusión social y respeto a los derechos humanos de la infancia con neurodivergencias, y se implementen programas de capacitación continua para el personal médico, psicológico, educativo y asistencial del Sistema Estatal DIF, con perspectiva de derechos humanos, inclusión y enfoque multidisciplinario.

De acuerdo con el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Salud y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que fue fundamentado por la diputada Citlali Yaret Téllez Castillo, las personas con autismo enfrentan dificultades para acceder de manera oportuna a servicios de detección, orientación, atención especializada e inclusión, particularmente en las regiones de mayor marginación.

Puntualizó que no se habla únicamente de una condición del neurodesarrollo, sino de niñas y niños que tienen derecho a desarrollarse plenamente, a recibir atención adecuada y a vivir libres de discriminación.

En ese sentido, consideró que se deben fortalecer las acciones de detección temprana, atención especializada, orientación y capacitación, porque una atención oportuna puede hacer una diferencia sustancial en las oportunidades de desarrollo de una niña o un niño, garantizando que se otorgue bajo el principio del interés superior de la niñez, con inclusión, dignidad, igualdad y sin discriminación.