Garantiza Congreso la atención especializada a menores con discapacidad desde sus hogares

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Chilpancingo, Gro., a 09 de Septiembre del 2026.- Mediante una adición a la Ley de Salud del Estado aprobada este miércoles, el Congreso del Estado busca garantizar la atención especializada a niñas y niños con discapacidad desde sus hogares.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Beatriz Vélez Núñez, que surge de una iniciativa del diputado Jesús Parra García (PRI), destacó que esta adición representa acercar los servicios de salud a niñas y niños con discapacidad que, muchas veces, enfrentan mayores barreras para recibir atención continua y especializada.

Abundó que se pretende ayudar a las familias que todos los días, mediante esfuerzos extraordinarios, buscan la manera de trasladar a su hija o hijo a una unidad médica para conseguir una consulta, continuar un tratamiento o dar seguimiento a una condición que requiere atención permanente, lo que se convierte en una inmensa barrera cuando viven en una comunidad rural marginada o alejada de los servicios de salud.

“Esta propuesta tiene un significado especial porque plantea que no siempre debe ser la familia la que tenga que llegar hasta el sistema de salud, sino que también el sistema de salud debe tener la capacidad de acercarse a la familia”, expuso.

Con la adición al artículo 40 Bis a la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, se establece que el Sistema Estatal de Salud brindará atención especializada a niñas y niños con discapacidad, mediante un programa integral que incluya visitas domiciliarias regularmente programadas, seguimiento y actualización permanente del historial clínico, evaluación de la evolución de la discapacidad y atención conforme a las necesidades individuales de cada menor.