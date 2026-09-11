Inaugura Evelyn Salgado la rehabilitación de la Glorieta Emiliano Zapata del Tecnológico de Chilpancingo

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La gobernadora transforma la capital con obras de infraestructura urbana digna y moderna

La mandataria estatal reafirmó que seguirá cumpliendo y no dejará obras inconclusas en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 10 de Septiembre del 2026.– La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la rehabilitación de la Glorieta “Emiliano Zapata” del Tecnológico de Chilpancingo al puente elevado “La Avispa”, una intervención que mejora la movilidad, seguridad peatonal y brinda un entorno urbano digno y moderno en una de las principales vialidades de la capital.

“Esta obra beneficia más de 283 mil habitantes, va a permitir mejorar la movilidad, pero también la seguridad en uno de los accesos más importantes y transitados de Chilpancingo, especialmente para quienes diariamente caminan o se trasladan por esta zona”, afirmó la gobernadora.

Durante este evento la mandataria destacó que fueron rehabilitados más de 8 mil metros cuadrados con una inversión con recursos estatal de los ejercicios 2025 y 2026, en la construcción de dos plazoletas frente al Tecnológico, nuevas jardineras, áreas peatonales, iluminación, pavimento, guarniciones y banquetas.

“Esta es la transformación que queremos para nuestra capital, una que se refleje en mejores vialidades, en cruces más seguros, en espacios públicos recuperados y en una ciudad cada vez más ordenada, más funcional y mejor preparada para seguir creciendo”, puntualizó Salgado Pineda.

La gobernadora afirmó que seguirá trabajando con la misma responsabilidad como el principio de su administración, redoblando esfuerzos como se ha hecho a lo largo de estos cinco años de gobierno, como lo dará a conocer en su informe de Gobierno al pueblo de Guerrero, sin dejar obras inconclusas.

“Todas las obras se van a entregar al cien por ciento, no vamos a dejar ninguna obra inconclusa en esta administración, todas las obras van a a estar entregadas en tiempo y forma, eso también es parte de la transformación, del compromiso y responsabilidad que tenemos con la capital y las ocho regiones”, afirmó la gobernadora.

La gobernadora Evelyn Salgado junto con el senador con licencia Félix Salgado Macedonio y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda entregaron, de manera simbólica, esta obra de la Glorieta del Tecnológico de Chilpancingo, donde también se instalaron 20 postes de concreto con iluminación solar, 40 luminarias solares, pasos peatonales tipo pompeyano, reductores de velocidad, señalamiento vial, bolardos y obras para captación de agua pluvial.

La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel puntualizó que esta intervención se traduce en mejores condiciones de movilidad, seguridad y una imagen urbana digna y moderna para la ciudad.

Esta rehabilitación también recupera los monolitos que representan la cultura yope, integrando la historia y raíces al nuevo rostro de la capital, con lo cual se ordena la movilidad peatonal, haciendo esta avenida más segura para caminar y más funcional para circular, recuperando espacios para que puedan ser utilizados por la población.