Gobierno del estado y habitantes de Revolcadero revisan alternativas para atender necesidades de la zona

Anuncio

Acapulco, Gro., a 10 de Noviembre del 2026.- Como parte del seguimiento a los acuerdos establecidos con habitantes y locatarios de Playa Revolcadero, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, se reunió con vecinos de la zona, en la que se revisaron los planteamientos presentados por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG).

Durante el encuentro, se revisaron las acciones para dar respuesta a los planteamientos de los pobladores y comerciantes, considerando la participación y competencia de las distintas dependencias involucradas.

En la reunión participaron el titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes dieron seguimiento a los asuntos de su competencia.

Como parte de los acuerdos, se estableció realizar una próxima reunión con autoridades federales para continuar con la revisión de las acciones y avanzar en la definición de una ruta de atención para la zona.

Rodríguez Cisneros reiteró que, por instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se mantendrá la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y el diálogo con los habitantes de Playa Revolcadero para dar seguimiento a sus planteamientos.